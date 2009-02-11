У Ющенка підрахували, що Нафтогаз ще й... доплатить Газпрому за транзит

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ прогнозує, що збитки НАК «Нафтогаз України» в першому кварталі 2009 року від послуг з транзиту російського газу становитимуть близько 200 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, за перший квартал Україна формально заробить трохи більше 500 млн. дол., і водночас, для того, щоб забезпечити транзит Україна повинна буде придбати технологічний газ для забезпечення транзиту на суму близько 700 млн. дол. «Ми фактично доплачуватимемо за те, що виконуємо свою роботу», - сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ пояснив, що для забезпечення транзиту в першому кварталі необхідно купити 1,99 млрд. кубометрів газу, а ціна на газ в першому кварталі становить 360 дол. за тисячу кубометрів, тобто необхідно купити газ на суму близько 700 млн. дол. При цьому він додав, що Україна як оплату послуг за транзит російського газу до Європи в першому кварталі одержить близько 500 млн. дол.

«Різниця майже мінус 200 млн. дол.», - додав він. При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив надію, що в другому-третьому кварталах дана ситуація поліпшиться.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становитиме 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

За даними НАК "Нафтогаз України", закупівельна ціна природного газу для України в першому кварталі 2009 року становитиме 360 дол. за тис. куб. м, у другому кварталі – 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі – 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за 1 тисячу кубометрів.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.

20 січня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що споживачі впродовж 2009 року платитимуть середньорічну ціну за газ у розмірі 228,8 дол. за 1 тисяча кубометрів.