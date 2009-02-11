Чергова ідея Черновецького встановила рекорд за кількістю порушених законів

Ідея Київської влади щодо приватизації шкіл порушує рекордну кількість законів. Так вважають юристи Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава». (Нещодавно у ході зустрічі із представниками навчальних закладів, що днями проходила в КМДА, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір приватизувати всі навчальні заклади, розташовані на території міста – УНІАН).

У переданому УНІАН коментарі, зокрема, відзначається, що Київська міська державна адміністрація претендує на встановлення особистого рекорду з порушення законодавства: ідея щодо приватизації навчальних закладів суперечить Конституції, трьом законам України і рішенню Конституційного Суду.

Спеціалісти «Правової держави» відзначають, що в законодавстві немає виписаного порядку приватизації освітніх закладів. Для цього доведеться діяти через передбачені всіма законами про освіту ліквідацію та реорганізацію, до яких, однак, установлено певні вимоги. Наприклад, другий абзац частини шостої статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачає: «Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів… допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму». Норма відтворена в пункті 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тобто, за законом, не можна ані ліквідувати, ані реорганізувати наявні дитсадочки без згоди територіальної громади, вираженої в рішенні не місцевої ради чи її виконавчого органу, але загальних зборів або місцевого референдуму.

Частина третя статті 27 Закону України «Про вищу освіту» передбачає: «Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них».

Тобто наявну мережу комунальних вишів не можна змінювати, зокрема, через приватизацію, без відповідного рішення Кабінету Міністрів.

У своїй цілісності ідея мера також суперечить важливим загальним правовим нормам, насамперед статті 53 Конституції України, особливо її частині 2: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі».

Відсутність державних і комунальних навчальних закладів унеможливить виконання вимоги обов’язкової загальної середньої освіти, наголошують юристи. Так, у пункті 6 мотивувальної частини Рішення в справі про доступність і безоплатність освіти Конституційний Суд України констатував: «У контексті положень статті 53 Конституції України, які передбачають обов’язковість повної загальної середньої освіти (частина друга), забезпечення доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти покладає на державу обов’язок створити умови для безоплатного здобуття такої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (частина третя). ... Виходячи з того, що безоплатність і доступність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах пов’язані з її обов’язковістю, держава повинна фінансувати у повному обсязі процес навчання учнів в межах Державного стандарту загальної середньої освіти».

Отже, приватизація всіх або більшої частини київських шкіл була б очевидно неконституційною, наголошують експерти права.

Приватизація всіх вузів зробить абсолютно неможливим одержати безоплатну освіту навіть на конкурсній основі в колишніх комунальних вузах, що теж не зовсім узгоджується з Конституцією.