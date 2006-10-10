Українські журналісти вшанували пам’ять Анни Політковської

Сьогодні на території Російського консульства у Львові представники львівських ЗМІ вшанували хвилиною мовчання та запалюванням свічок пам`ять російської журналістки, оглядача “Нової газети” Анни Політковської, яку 7 жовтня було вбито у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, генеральний консул РФ у Львові Євгеній ГУЗЄЄВ подякував журналістам за те, що вони прийшли розділити з російським народом скорботу за загиблою журналісткою.

При цьому голова Львівської незалежної медіа профспілки Богдан КУФРИК зазначив, що “журналісти Львівщини прийшли до консульства Російської Федерації, оскільки це невеликий клаптик Росії у Львові”. “Маємо надію, що це – останнє вбивство журналіста в Росії. Воно спричинить хвилю протесту російських журналістів. Анну Політковську пов’язувало з нашою державою українське коріння. Її батько родом з Чернігівщини, її дівоче прізвище – Мазепа”, - зазначив Б.КУФРИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля посольства Росії в Києві українці запалили свічки на згадку про вбиту російську журналістку Ганну Політковську. О 13.00 за київським часом біля посольства зібралися близько 70 чоловік, здебільшого журналістів.

Вони принесли до посольства квіти і запалили свічки. Учасники акції тримали в руках портрети Г.Політковської та її перекладену українською мовою книгу «Друга чеченська». Журналісти прочитали кілька уривків з цієї книги, після чого поклали квіти і поставили свічки до огорожі посольства.

Учасники мітингу-реквієму вшанували пам`ять Г.Політковської хвилиною мовчання.

Посольство Росії охоронялося посиленим загоном міліції, але міліціонери не перешкоджали учасникам акції.

Як повідомляв УНІАН, Г.Політковська була вбита 7 жовтня в під`їзді свого будинку в Москві.

Сьогодні о 14.30 за московським часом розпочався похорон Г.Політковської на Троєкуровському кладовищі в Москві.