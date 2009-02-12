На шахті ім.Засядька під завалом опинився гірник
11:09, 12 лютого 2009Суспільство
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Тимчасово призупинено роботи
Сьогодні в 00.21 у Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1400 м стався викид метано-повітряної суміші без послідуючого горіння. В результаті під завалом опинився один гірник.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 10 гірників, які перебували на аварійній дільниці, о 2.10 самостійно піднялися на поверхню копальні, після чого вони були відправлені на обстеження до обласної лікарні профзахворювань.
Тимчасово призупинено роботи на сусідніх ділянках.
Всього у шахті працювали 334 гірники.
Станом на 7.00 доля одного шахтаря залишається невідомою.
На підприємстві працюють підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому та опергрупа Головного облуправління МНС.
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