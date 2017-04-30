Україна не пускає воду до окупованого Криму - звела дамбу на межі з півостровом (відео)

Нова дамба на Північно-Кримському каналі перекрила воду на окупований Крим. Стаціонарну бетонну греблю звели на межі материкової України з окупованим півостровом, йдеться в сюжеті ТСН.

Заощаджена вода з Каховського водосховища має зрошувати землі півдня Херсонщини. Якби канал перекрили за кілька десятків кілометрів до адмінмежі, де є остання стаціонарна дамба, ферми південніше опинилися б під загрозою посухи. Тому воду туди пускали під меншим тиском, а фермери самотужки звели греблю з мішків із піском. Тепер же знайдено не тимчасове, а повноцінне рішення проблеми, яке дозволить вирощувати рис і пшеницю. "Тепер у нас є впевненість у завтрашньому дні", - пояснив фермер Юрій Дудченко.

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Дамбу звели за рік та витратили на неї 35 мільйонів гривень. Споруда надійно перекриває течію каналу, не пускаючи воду на окуповану територію. Фахівці кажуть, що роботи з облаштування нової греблі триватимуть.

"Етап перший завершено. Продовження – це створення інфраструктури. Лебідки, чергові приміщення, охорона", - пояснив головний інженер управління Північно-Кримського каналу Володимир Оберемок.

Нова дамба має заслінку, яку будь-коли можна відкрити. Тож коли Крим повернеться в Україну, водою наповниться ще 300 кілометрів Північно-Кримського каналу.