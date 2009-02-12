Рятувальники підняли на поверхню тіло загиблого гірника

На донецькій шахті ім. Засядька рятувальники закінчили проведення аварійно-рятувальних робіт і підняли на поверхню тіло загиблого гірника, який опинився сьогодні внаслідок аварії під завалом.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, аварійно-рятувальні роботи були закінчені о 16.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, о 00.21 у Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1400 м стався викид метано-повітряної суміші без подальшого займання. Внаслідок під завалом опинився один гірник. 9 гірників, які знаходилися на аварійній ділянці, о 2.10 самостійно піднялися на поверхню шахти, після чого були відправлені на обстеження в обласну лікарню профзахворювань. Усього в шахті на момент аварії працювали 334 гірники.