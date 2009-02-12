"Херсонгаз" почав відключати котельні від газу

У зв’язку із заборгованістю абонентів за спожиті енергоносії та відсутністю лімітів на газ ВАТ "Херсонгаз" почав відключення котелень "Херсонтеплоенерго" та Херсонської ТЕЦ від газопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, така ситуація виникла через заборгованість теплопостачальних підприємств перед ДК «Газ України» та НАК «Нафтогаз України» та спричинена підвищенням вартості газу і несвоєчасністю розрахунків за отримані послуги з теплопостачання.

Відключення теплопостачальних підприємств від газопостачання може призвести до серйозних аварій електромереж та виробничого обладнання, а також унеможливити теплопостачання споживачів міста, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початок лютого теплогенеруючі підприємства Херсона заборгували НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ більше 50 млн. грн. У свою чергу, споживачі обласного центру винні тепловикам 65,5 млн. грн.