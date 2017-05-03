Голова Одеської ОДА Степанов: "2 травня в Одесі пройшло спокійно, ситуація під контролем цілодобово"

2 травня в Одесі пройшло спокійно і без значних інцидентів. Водночас, одеські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до 17 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«В Одесі усе спокійно. Велика подяка правоохоронцям. Спрацювали злагоджено, чітко і продовжують чергувати у посиленому режимі. За дрібне хуліганство затримано 14 осіб. Мали також кілька повідомлень про замінування на Куликовомуполі. Утім, серйозних ситуацій не виникало. Ситуація під контролем цілодобово», - зазначив Степанов.

Голова Одеської ОДА 2 травня починаючи з 8:00 ранку особисто контролював заходи безпеки у місті, відвідуючи протягом дня місця масових заходів, що відбувалися у Одесі – на Куликовомуполі, біля Меморіалу загиблим активістам Майдану і т.д.

«Сил в нас достатньо, щоб припинити будь-які провокації, щоб люди не боялися виходити на вулицю. Між ОДА та правоохоронними органами є чітке розуміння і взаємодія. Ми готувалися до цих днів заздалегідь. Я добре розумію, що несу відповідальність за все, що відбувається в Одесі та області, зокрема, за порядок у місті. Я гарантував людям безпеку, тож безпека в Одесі є і буде. Впевнений, що головне - не допускати трагедій», - зазначив Степанов.

Також Степанов подякував одеситам та гостям міста за мудрість, витримку та толерантність, зазначивши, що будь-які розхитування ситуації у місті відразу ж будуть припинені.