Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
01:28, 13 лютого 2009Суспільство
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Підсумки торгів
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 лютого на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,65 (+0,37) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 33,98 (-1,96) дол./бар.
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