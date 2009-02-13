Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Підсумки торгів

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 лютого на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,65 (+0,37) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 33,98 (-1,96) дол./бар.

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