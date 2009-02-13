Ющенко зустріне моряків «Фаїни»

Cьогодні в аеропорту «Бориспіль» відбудеться церемонія зустрічі звільнених з піратського полону моряків судна «Фаїна», які повернуться на президентському спецлітаку з Кенії орієнтовно о 10.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Планується, що у церемонії зустрічі візьме участь глава держави Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 млн. дол. викупу за судно і залишили його.