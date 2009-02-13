Харківське метро подорожчало вдвічі

У Харкові вдвічі підняли ціни на проїзд у метро.

Відповідне розпорядження підписав голови Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ.

Вже з 14 лютого жетон харків’яни зможуть купити по 1,5 грн. замість 75 копійок, передає “5 канал ”.

Розмови про потребу такого подорожчання точилися давно. Ще у грудні минулого року керівник "Харківського метрополітену" Сергій МУСЕЄВ на офіційному сайті підприємства оприлюднив заяву, що плата зросте через збитковість метро. А новий тариф у півтори гривні нібито включає винятково експлуатаційні витрати, тож нижчим бути не може.

В обігу з`являться нові жетони - блакитного кольору – впроваджуватимуть їх поступово. Тобто, спочатку на одному рівні працюватимуть як старі, так і нові жетони.

Харківський метрополітен займає друге місце в Україні за протяжністю ліній і кількістю перевезених пасажирів. На сьогодні протяжність всіх ліній метрополітену становить 35,59 км, на яких розташовано 28 станцій. Інвентарна кількість вагонів - 321 одиниця.