До України прилетів фаворит Євробачення-2017 (фото, відео)

Сьогодні близько 17:20 в київському аеропорту "Бориспіль" приземлився італієць Франческо Габбані, якому букмекери з перших днів прогнозують перемогу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017. Його знімки в Борисполі вдалося сфотографувати "Апострофу".

Зазначимо, що зустріти Габбані в аеропорт Бориспіль з'їхалася величезна кількість українських журналістів. Італієць близько 40 хвилин не виходив до преси, а потім сів у свій автобус й поїхав під конвоєм трьох поліцейських машин в свої апартаменти.

На питання журналіста, що він думає щодо того, що його називають ймовірним переможцем Євробачення-2017, Габбані зазначив, що воліє про це поки що не думати.

Про Україну італієць знає мало, а саме - слова "горілка", "борщ". І так і зізнається: "Мало!".

Оскільки Італія є учасником великої п'ятірки, Габбані зі своєю піснею Occidentali's Karma виступить у фіналі Євробачення 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, перемогу прогнозують Італії, її представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karma. Друге місце букмекери віддають Болгарії, яку буде представляти Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess, а третє - шведському співакові Робіну Бенгтсону з піснею I Can not Go On.