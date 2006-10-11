Гурвіц: концепція розвитку порту суперечить інтересам Одеси

Розширення Одеського морського торгового порту від міського пляжу Аркадія до гідропарку Лузанівка неможливе. Про це заявив сьогодні Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ, виступаючи на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, «порт – це дуже важливе, але разом з тим і найбільш екологічно небезпечне підприємство міста. Безперечно, визнав Е.ГУРВІЦ, порт має розвиватися, проте нинішня концепція цього розвитку представлена міськраді у вигляді, що суперечить інтересам Одеси.

При цьому мер Одеси констатував, що міська влада йдуть назустріч порту. «Ряд складних питань уже вирішено. – констатував Е.ГУРВІЦ. - Зокрема, вирішено питання будівництва 29-го причалу порту – за умови, що там не перевалюватимуться небезпечні вантажі. Дозволено зведення контейнерного терміналу в районі судоремонтного заводу, узгоджено – хоч і із запізненням – будівництво естакади».

Разом з тим, зазначив міський голова, «зведення контейнерного терміналу в районі пам`ятника Невідомому матросу міська влада допустити не може, оскільки це приведе до збільшення кількості вантажопотоків, а проїзд міськими магістралями вже зараз затруднений».

Зміни рекреаційного середовища міста-курорту, підсумував Е.ГУРВІЦ, «не може бути виправдано ніякими промисловими та економічними потребами».

Одеський міський голова звернувся з пропозицією до членів парламентського комітету - вникнути в суть цих розбіжностей, звернувши увагу на те, що «розвивати контейнерні перевезення можна і в інших портах «Великої Одеси» з урахуванням перевантаження транспортом магістралей обласного центру».