У Запоріжжі група невідомих напала на учасників акції проти гомофобії

У Запоріжжі група молодиків напала на трьох учасників акції «Веселковий флешмоб».

Як повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на організатора флешмобу Ростислава Мілевського, напад стався після завершення заходу. Постраждалі написали заяви в поліцію.

Сама ж акція, яка проводилася під стінами Запорізької облдержадміністрації, пройшла без конфліктів.

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Під час заходу активісти за допомогою плакатів-літер, на яких були намальовані символи груп, що стикаються з дискримінацією в Україні, зібрали фразу «Шануємо різноманіття» та випустили в небо різнокольорові кульки.

«Акція присвячена даті 17 травня – це Міжнародний день боротьби з гомофобією і трансфобією. Але так трапилося, що цього року Україна приймає Євробачення, і слоганом його є «Святкуй різноманітність». Тому ми вирішили застосувати до себе цей чудовий слоган і показати, що ми цінуємо різноманітність, поважаємо різноманітність і святкуємо її, незважаючи на ярлики, на агресію, на несприйняття певних груп, що стикаються з дискримінацією», – пояснив Мілевський, який є директором благодійного фонду «Гендер Зед».

Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить «Веселковий флешмоб» з 2012 року. Проте публічно в центрі міста акція проходить вперше. Для безпеки учасників інформація про проведення заходу не анонсувалася у ЗМІ.