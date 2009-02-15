Солана про «особливо погані новини» з України

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр СОЛАНА наполягає, що в газовому російсько-українському конфлікті присутня не лише економічна, але й політична складова.

Як повідомляє Газета.RU, так Х.СОЛАНА назвав два основні елементи проблеми.

«Перший можна вирішити за допомогою технічної експертизи. У іншої частини конфлікту природа політична. Однією лише експертизою, як з технічним газом, тут не допоможеш», - сказав він.

Х.СОЛАНА також наголосив: «Немає нічого доброго в тому, що в Україні все ще триває політичні тертя в еліті. І це особливо погані новини під час кризи».

«Україні треба досягти згоди, її не нав`яжеш ззовні. Така згода має визріти зсередини і бути прийнятою людьми», - вважає Верховний представник ЄС.