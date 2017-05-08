Українці не хочуть зменшення кількості вихідних у травні – опитування

Українці не хочуть зменшувати кількість законних вихідних днів у травні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за те, щоб нічого не міняти і гуляти півтравня, проголосували більше половини підписників служби новин у Facebook - 56%. Тих, хто вважає, що півмісяця вихідних - це надмірна розкіш - удвічі менше - 26%. А прихильників третього варіанту - довгі травневі вихідні ліпше розкидати по року - 18%.

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Як повідомляв УНІАН, у березні парламентський комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Раді зробити менше вихідних на травневі свята.

Зокрема, пропонується встановити 2 травня робочим днем. Якщо законопроект приймуть з цією поправкою, вихідним днем залишиться лише 1 травня — Міжнародний день солідарності трудящих.