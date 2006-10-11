Мер Донецька закликав німецьких підприємців не боятися

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликав підприємців Німеччини не боятися інвестувати в регіон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі з делегацією підприємців з Федеративної Республіки Німеччини.

"У нас є спеціальна економічна зона "Донецьк", якій виділено 485 га для розвитку інвестиційних проектів. Там зараз функціонує два підприємства, забудовано 40 га. Решта – будь ласка", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

При цьому він нагадав, що в 2005 році урядом було відмінено пільги для СЕЗ, і висловив надію, що незабаром ці пільги будуть відновлені.

"Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що найближчим часом ці статуси будуть відновлені", - сказав мер.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також вважає, що "те, що сьогодні розповідають політики про Україну, не завжди відповідає дійсності".

"На сході України ми з відкритою душею ставимося до всіх людей, які приїжджають до нас з добрими намірами. І намагаємося створити клімат найбільшого сприяння для економічної роботи", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

З ним погодився керівник Центром з питань Центральної і Східної Європи Федеральної землі Рейнланд-Пфальц Вальтер ШТРУЦ, який визнав, що про Україну "іноді розповідають такі речі, які зовсім не відповідають дійсності".

Він зазначив, що німецькі підприємці готові до співпраці, і нинішній візит переслідує мету одержати про можливості України "дійсно справжню інформацію".

"Приємно відзначити, що ви шукаєте активні контакти щодо зовнішньоекономічної діяльності. Це все робиться для досягнення добробуту людей. Це таке саме завдання, яке ми виконуємо у своїх федеральних землях", - сказав В.ШТРУЦ.