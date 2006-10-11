Бойко: Україні потрібен перехідний період
Міністр думає, що це три роки
Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що Україні потрібен перехідний період, щоб перейти до європейських цін на газ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпаливенерго.
«Ми робили аналіз нашої економіки і вважаємо, що Україні потрібно пройти трирічний шлях для того, щоб наша економіка була пристосована принаймні до цін наших сусідів», - повідомив Ю.БОЙКО сьогодні під час брифінгу у Кабінеті Міністрів.
Міністр зазначив, що сусідні країни сьогодні отримують газ набагато дорожче, ніж Україна: країни Балтії – сьогодні платять 220 дол., а запропоновано – 260 дол., Молдова сьогодні - 160, а наступного року 260, країни Закавказзя – 220. «Для нас необхідний перехідний період, який ми повинні використати з користю для держави», - наголосив посадовець.
На думку Ю.БОЙКА, Україна не зможе пристосуватися до європейського рівня цін за 1 рік. «Найбільш уразлива – хімічна промисловість, яка використовує газ як сировину. Вона не може конкурувати з заводами Саудівської Аравії, які стоять «на свердловині» і відбирають газ за ціною 1 дол. за 1000 кубометрів», - сказав міністр.
«Тому ситуація досить складна, потребує професійного підходу і виважених кроків. Держава, на наше переконання, повинна закуповувати газ якомога дешевше. Друга річ, це за якою ціною вона буде реалізувати його своїм споживачам», - підкреслив Ю.БОЙКО.