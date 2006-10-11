Бойко: Україні потрібен перехідний період

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що Україні потрібен перехідний період, щоб перейти до європейських цін на газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпаливенерго.

«Ми робили аналіз нашої економіки і вважаємо, що Україні потрібно пройти трирічний шлях для того, щоб наша економіка була пристосована принаймні до цін наших сусідів», - повідомив Ю.БОЙКО сьогодні під час брифінгу у Кабінеті Міністрів.

Міністр зазначив, що сусідні країни сьогодні отримують газ набагато дорожче, ніж Україна: країни Балтії – сьогодні платять 220 дол., а запропоновано – 260 дол., Молдова сьогодні - 160, а наступного року 260, країни Закавказзя – 220. «Для нас необхідний перехідний період, який ми повинні використати з користю для держави», - наголосив посадовець.

На думку Ю.БОЙКА, Україна не зможе пристосуватися до європейського рівня цін за 1 рік. «Найбільш уразлива – хімічна промисловість, яка використовує газ як сировину. Вона не може конкурувати з заводами Саудівської Аравії, які стоять «на свердловині» і відбирають газ за ціною 1 дол. за 1000 кубометрів», - сказав міністр.

«Тому ситуація досить складна, потребує професійного підходу і виважених кроків. Держава, на наше переконання, повинна закуповувати газ якомога дешевше. Друга річ, це за якою ціною вона буде реалізувати його своїм споживачам», - підкреслив Ю.БОЙКО.