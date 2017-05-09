Поліції вдалося утримати у правових рамках ситуацію під час сьогоднішніх масових акцій – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що поліції вдалося утримати у правових рамках ситуацію під час сьогоднішніх масових акцій з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Загалом правоохоронна система впоралася з тими викликами, які були, але специфіка в різних регіонах була своя... Завдяки превентивним заходам цього року вдалося звести до мінімуму використання забороненої символіки", - сказав Шевченко.

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За його словами, локальні сутички між учасниками різних заходів сталися у Києві, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі, в результаті було затримано понад 50 осіб, на яких складаються відповідні протоколи, визначається кваліфікація скоєних ними правопорушень.

Також в ході сутичок тілесні ушкодження отримали 8 правоохоронців та 15 цивільних осіб.

Як зазначив Шевченко, загалом в Україні у різних масових заходах взяли участь близько 600 тис. осіб, охорону громадського порядку забезпечували понад 30 тис. поліцейських і 1,7 тис. військовослужбовців Нацгвардії.