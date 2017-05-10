Виступи тріумфаторів першого півфіналу Євробачення-2017 (відео)
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу та Україна.
У фіналі пісенного конкурсу виступатимуть представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.
До них приєднаються конкурсанти від інших країн, яких визначать у рамках другого півфіналу 11 травня.
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У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар проведення «Євробачення».
Десятка переможців першого півфіналу Євробачення-2017:
Молдова, гурт Sunstroke project - Hey mamma
Азербайджан, Dihaj – Skeletons
Греція, Demi - This is love
Швеція, Робін Бенгтссон - I can't go on
Португалія, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois
Польща, Касія Мось – Flashlight
Вірменія, Artsvik - Fly with me
Австралія, Ісайя - Do not come easy
Кіпр, Ховіг - "Gravity"
Бельгія, Бланш - City lights