Виступи тріумфаторів першого півфіналу Євробачення-2017 (відео)

У фіналі пісенного конкурсу виступатимуть представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

До них приєднаються конкурсанти від інших країн, яких визначать у рамках другого півфіналу 11 травня.

У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар проведення «Євробачення».

Десятка переможців першого півфіналу Євробачення-2017:

Молдова, гурт Sunstroke project - Hey mamma

Азербайджан, Dihaj – Skeletons

Греція, Demi - This is love

Швеція, Робін Бенгтссон - I can't go on

Португалія, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois

Польща, Касія Мось – Flashlight

Вірменія, Artsvik - Fly with me

Австралія, Ісайя - Do not come easy

Кіпр, Ховіг - "Gravity"

Бельгія, Бланш - City lights