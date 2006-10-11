Кабмін прийняв постанову про квотування експорту зерна
...але офіційно про неї не кажуть
Постанова Кабінету Міністрів про квотування експорту зернових прийнята, але офіційної інформації про її підписання немає. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України, зазначивши, що постанова зараз проходить доопрацювання і узгодження.
Нагадаємо, Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів про введення квотування експорту пшениці, ячменю, жита і кукурудзи з метою запобігання загрози продовольчій безпеці країни. Пропонується встановити до 31 грудня 2006 р. експортні квоти в обсязі: пшениця і суміш пшениці і жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.
У постанові наголошується, що встановлення квот, розрахованих на основі уточненого балансу попиту і пропозиції зерна в розрізі окремих його видів, дає можливість гарантувати державі забезпечення обсягів такого експорту на рівні, який не призводить до появи дефіциту окремих видів зерна, зокрема продовольчого, на внутрішньому ринку.