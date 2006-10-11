Кабмін прийняв постанову про квотування експорту зерна

Постанова Кабінету Міністрів про квотування експорту зернових прийнята, але офіційної інформації про її підписання немає. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України, зазначивши, що постанова зараз проходить доопрацювання і узгодження.

Нагадаємо, Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів про введення квотування експорту пшениці, ячменю, жита і кукурудзи з метою запобігання загрози продовольчій безпеці країни. Пропонується встановити до 31 грудня 2006 р. експортні квоти в обсязі: пшениця і суміш пшениці і жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

У постанові наголошується, що встановлення квот, розрахованих на основі уточненого балансу попиту і пропозиції зерна в розрізі окремих його видів, дає можливість гарантувати державі забезпечення обсягів такого експорту на рівні, який не призводить до появи дефіциту окремих видів зерна, зокрема продовольчого, на внутрішньому ринку.