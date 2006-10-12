Стівен Спілберг приїздить до Києва

Всесвітньо відомий режисер Стівен Спілберг приїжджає до України презентувати документальну стрічку про Холокост в Україні, ініціатором та виконавчим продюсером якої він виступив спільно з відомим бізнесменом і меценатом Віктором Пінчуком. Фільм Сергія Буковського “Назви своє ім`я” відкриває для глядачів свідчення євреїв, що пережили трагедію, та тих, хто, попри смертельну небезпеку, рятував друзів, сусідів чи просто незнайомих людей від страти.

Оскароносний кінорежисер свого часу заснував фонд ШОА, який зібрав понад 50 тисяч відеосвідчень людей у різних країнах світу, яким вдалося вижити під час фашистського геноциду. У фільмі Буковського будуть свідчення українською та російською мовами з архівів фонду та нові зйомки, зроблені в Україні.

Для Стівена Спілберга, чиї предки родом з Одеси, це буде перший візит на терени колишнього Радянського Союзу.

Прем`єра стрічки відбудеться 18 жовтня у Міжнародному центрі культури та мистецтв.

ICTV