Червону доріжку Євробачення-2017 показали з висоти пташиного польоту (відео)
13:03, 12 травня 2017Суспільство
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Її довжина складає 265 метрів.
На відео видно величезні розміри та площу червоного покриття / фото УНІАН
В мережі з'явилось відео червоної доріжки Євробачення 2017, яка знаходиться перед Маріїнським палацом у Києві. Її довжина 265 метрів.
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Відео зняли з висоти пташиного польоту. На ньому видно величезні розміри та площу червоного покриття, по якому пройшлись делегації з різних країн.
Як повідомляв УНІАН, на Євробаченні в Києві була найдовша за історію конкурсу червона доріжка.
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