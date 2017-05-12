Червону доріжку Євробачення-2017 показали з висоти пташиного польоту (відео)

В мережі з'явилось відео червоної доріжки Євробачення 2017, яка знаходиться перед Маріїнським палацом у Києві. Її довжина 265 метрів.

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Відео зняли з висоти пташиного польоту. На ньому видно величезні розміри та площу червоного покриття, по якому пройшлись делегації з різних країн.

Як повідомляв УНІАН, на Євробаченні в Києві була найдовша за історію конкурсу червона доріжка.