Червону доріжку Євробачення-2017 показали з висоти пташиного польоту (відео)

13:03, 12 травня 2017
Суспільство
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Її довжина складає 265 метрів.

фото УНІАН

В мережі з'явилось відео червоної доріжки Євробачення 2017, яка знаходиться перед Маріїнським палацом у Києві. Її довжина 265 метрів.

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Відео зняли з висоти пташиного польоту. На ньому видно величезні розміри та площу червоного покриття, по якому пройшлись делегації з різних країн. 

Як повідомляв УНІАН, на Євробаченні в Києві була найдовша за історію конкурсу червона доріжка.

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Теги: #Євробачення-2017#Євробачення в Києві#Євробачення у Києві#червона доріжка Євробачення