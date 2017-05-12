У прес-службі Євробачення відповіли голові українського журі, якого не запросили на шоу

У прес-службі Євробачення заявили, що посада члена національного журі пісенного конкурсу "Євробачення" є почесною і неоплачуваною. Про це інформує прес-служба конкурсу, коментуючи заяви голови українського журі конкурсу Юрія Рибчинського, що з ним не укладено жодних договорів і що його не запросили на шоу.

"Загальна політика EBU визначає, що посада члена журі Євробачення-2017 є почесною і неоплачуваною. Це стосується не лише України, але й всіх членів національних журі 42 країн-учасниць пісенного конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа бюджет Євробачення-2017 можна було провести три подібні конкурси - глава українського журі

У прес-службі також нагадали, що згідно з правилами Європейської мовної спілки, професійне журі від України за день до прямого ефіру вже проголосувало у другому півфіналі Євробачення, що відбувся 11 травня.

"Голова журі Юрій Рибчинський заповнив та відправив форму, у якій він підтвердив свою згоду на голосування відповідно до необхідних інструкцій та правил EBU", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова українського журі конкурсу "Євробачення-2017" поет Юрій Рибчинський заявив, що його не запросили ні на червону доріжку Євробачення, ні на шоу в Міжнародному виставковому центрі.