Порошенко прокоментував нещодавній обстріл проросійськими бойовиками Авдіївки

Президент України Петро Порошенко назвав нещодавній обстріл Авдіївки проросійськими бойовиками, внаслідок якого загинули четверо мирних мешканців, тією ціною, яку платить Україна за російську агресію і за прагнення бути вільною.

Про це Порошенко заявив під час урочистої церемонії підняття прапора Європейського Союзу з нагоди Дня Європи в Україні біля будівлі Адміністрації президента, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Вітаючи присутніх на площі, Порошенко зазначив, що День Європи вже став глибоко символічним для українського народу, адже три роки тому українці відстояли своє європейське майбутнє.

Президент зазначив, що «Європа та Євросоюз стали справжніми синонімами реформ, цінностей, демократії і свободи». «Нині можемо однозначно стверджувати: Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від радянської і російської імперії. Саме тому європейський цивілізаційний вибір став щирим і свідомим вибором всього українського народ», - зауважив він.

«Наш рух в Європу підтримується абсолютною більшістю українського народу, і це дає додаткові сили для проведення реформ. У ці дні Європа та Європейський Союз сьогодні на вустах у кожного українця. І це свято насправді є всеукраїнським і всенародним», - сказав Порошенко.

Водночас президент наголосив, що за свій вибір українці змушені платити високу ціну. Порошенко з сумом нагадав про вчорашній обстріл проросійськими бойовиками мирного населення Авдіївки. «На жаль, це та ціна, яку сьогодні платить український народ за російську агресію, за наше прагнення і бажання бути вільними», - зазначив Порошенко.

Однак, переконаний глава держави, тисячі гостей «Євробачення», які приїхали з усіх куточків ЄС, побачили справжню, фантастичну Україну, європейських українців, а тому - стануть на підтримку наших проєвропейських прагнень.

«Вони закохалися в Україну. І впевнений в тому, що наше прагнення рухатися в Європу і інтегруватися в Європу отримало зараз додаткових союзників», - сказав президент.

«Солідарним і єдиним фронтом український народ зараз стоїть на захисті європейських цінностей, на захисті свободи, на захисті демократії, але на захисті нашого суверенітету, територіальної цілісності, на захисті нашої незалежності. Зі святом Європи тебе, дорогий, величний, європейський український народе. Слава Європі і слава Україні», - привітав українців Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 травня, близько 19.00 під час артилерійського обстрілу житлових кварталів Авдіївки російсько-окупаційними військами четверо цивільних місцевих мешканців загинули та один отримав тяжке поранення.