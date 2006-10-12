Прогноз погоди на п`ятницю 13-те

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів 8-13°; вдень 12-17°, на крайньому півдні країни та на Закарпатті до 20°; у Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та на Закарпатті до 10°, вдень 12-17°, у східній частині 7-12°; у Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

15 жовтня у північних та східних областях, 16 жовтня на решті території місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, місцями 1-3° морозу, на узбережжі морів 5-10° тепла; вдень 7-12°, на Закарпатті та крайньому півдні 13-16° тепла.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

13-14 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.

15 жовтня місцями невеликий дощ, 16 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, місцями 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла.