Сутички в Дніпрі 9 травня: одного із заарештованих підозрюваних випустили під заставу

Один із заарештованих у Дніпрі за підозрою у сутичках 9 травня вийшов на волю під заставу. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на підтвердження обласної прокуратури.

Зазначається, що чоловік вніс заставу розміром 128 тисяч гривень. У прокуратурі заявили, що суд першої інстанції, обираючи підозрюваному запобіжний захід – два місяці тримання під вартою, передбачив можливість звільнення під грошову заставу.

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Повідомляється, що прокуратура області буде оскаржувати це рішення та готує апеляцію на рішення суду в частині, що стосується можливості звільнення під заставу.

У прокуратурі підтвердили, що під грошову заставу був звільнений чоловік, якого підозрюють у побитті депутата обласної ради.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських. Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області.

За результатами розслідування сутичок 9 травня станом на 12 травня підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.