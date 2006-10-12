Уряд дозволив вивезти Царські врата Софійського собору

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №512-р від 11 жовтня 2006 року встановив строк виконання робіт з реставрації та реконструкції Царських врат Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська” за межами митної території України в 730 днів.

Текст розпорядження міститься на Урядовому порталі.

Документ ухвалено відповідно до ст. 240 Митного кодексу України.

Відповідно до Митного кодексу, уряд має право встановлювати строк виконання робіт з реконструкції окремих об’єктів за межами митної території України, протягом якого їхнє вивезення і ввезення не обкладаються митними тарифами.

Довідка. Срібні Царські врата олтаря Софіївського собору були виготовлені в 1747-1750 роках відомими київськими майстрами. Тривалий час вважалося, що врата були втрачені, але пізніше було знайдено десять срібних фрагментів врат у Києво-Печерській Лаврі. 1984 року фрагменти були передані з Лаври до фондів Державного архітектурно-історичного заповідника "Софіївський музей".

Голова правління АТ "Підприємство польської майстерні з реставрації старожитностей" Марек Баранський (Варшава) ще в лютому ц.р., під час презентації проекту реставрації і реконструкції унікальної пам`ятки XVIII століття, повідомляв, що "пройдені всі формальності з оформлення документів, потрібних для перетину кордону, при транспортування фрагментів Царських врат, і найближчим часом вони будуть відправлені до Польщі на реконструкцію і реставрацію".