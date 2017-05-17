Міносвіти рекомендує школам провести 18 травня уроки на тему геноциду кримських татар

Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам та іншим навчальним закладам провести 18 травня інформаційні години, лекції, тематичні уроки на тему геноциду кримськотатарського народу.

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Як повідомили у прес-службі МОН, про це йдеться у листі відомства від 15 травня щодо проведення заходів до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

На допомогу вчителям у листі МОН дається посилання на навчальні матеріали, що можна використовувати під час проведення заходів.

«Педпрацівники можуть, зокрема, використовувати матеріали фотовиставки «18 травня 1944 року – трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні», – йдеться у документі.

Як зауважили в МОН, передбачається, що заплановані заходи будуть висвітлюватися на сайтах навчальних закладів, а також органів управління освітою.