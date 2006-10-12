Янукович: уряд взяв під контроль проблеми рейдерства

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Кабінет Міністрів взяв під контроль проблеми, пов`язані з рейдерством на українських підприємствах, і вважає їх наслідком недосконалості законодавства. Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Це питання пов’язане з недосконалістю законодавства. Ми працюємо над тим, щоб поставити законодавчі бар`єри й не допускати ці процеси", - сказав глава уряду журналістам у Дніпропетровську.

Прем`єр-міністр підкреслив, що уряду відомі механізми, що використовуються рейдерами, зокрема підкуп реєстраторів, отримання інсайдерскої інформації.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що загрозу рейдерства може упередити розвинутий і прозорий фондовий ринок, а також здійснення українськими підприємствами IPO. У цьому зв`язку керівник уряду нагадав, що в Лондоні відкрито представництво Фонду держмайна України для цих цілей.