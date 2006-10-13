П`ятниця, 13-е: перші тисячні жертви

У с. Георгіївка Лутугінського району Луганської області водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з опорою повітряного газопроводу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди стався розрив газопроводу (діаметром 100 мм), припинено газопостачання 2 тис. 965 приватних житлових будинків, в яких мешкає 5 тис. 480 осіб.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригади Лутугінської газової дільниці ВАТ "Луганськгаз".

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в Луганській області.

У Львові, при виїзді на автодорогу Львів-Пустомити, водій маршрутного мікроавтобусу "Mercedes-Bens" допустив зіткнення з легковими автомобілями "Opel-Combo" та "ЗАЗ-968".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 7 осіб з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Львівської клінічної лікарні № 8.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 125 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 22 особи та 145 - травмовано.