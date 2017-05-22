Поліція встановлює учасників масових заворушень у центрі Харкова 7 квітня 2014 року (фото)

Національна поліція України встановлює учасників подій 7 квітня 2014 року у Харкові, коли відбулося захоплення будівлі ОДА і проголошення так званої «Харківської народної республіки» прихильниками «руського миру».

Про це повідомляє ВК ГУНП в Харківській області.

«В рамках відкритого кримінального провадження за фактом хуліганських дій, які мали місце 7 квітня 2014 року на площі Свободи, працівники міліції встановлюють особи громадян, які наносили тілесні ушкодження, а також постраждалих від їхніх дій», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські закликають усіх, кому відома інформація щодо осіб, зображених на фотознімках на сайті харківської поліції, повідомляти за телефонами 70-59-079,70-59-026, або електронною поштою su22@su.хark.ua, або надати до слідчого управління за адресою: м. Харків, вулиця Весніна,14, кб. №516.

Нагадаємо, в квітні 2014 року у центрі Харкова відбулися масові заворушення, що завершилися захопленням будівлі Харківської ОДА та проголошенням «Харківської народної республіки».

Через кілька днів ОДА звільнив один з підрозділів МВС. На місці були затримані більше 60 зловмисників. Судові процеси над більшістю з них продовжуються.