З понеділка - холод з мокрим снігом

На вихідних в Україні утримається переважно суха погода, а з понеділка прийдуть дощі і холод.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра на території України утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів 7-10°; вдень 12-17° тепла, у Криму та на Закарпатті до 20°.

15-16 жовтня характер погоди зміниться. 15 жовтня вранці та вдень у північних, східних та центральних областях, 16 жовтня по всій Україні очікуються дощі. В Карпатах, а вночі і у північній половині місцями з мокрим снігом, лише вдень у західних областях невеликий дощ (вночі 15 жовтня утримається погода без опадів).

Температура вночі 0-5° тепла, у південній частині 3-8°; вдень 15 жовтня 11-16°, в Криму та на Закарпатті до 19°, у північних та східних областях, а 16 жовтня в Україні зниження до 5-10°, в Криму та на Закарпатті до 9-14°.

17-18 жовтня у західній половині без істотних опадів, на решті території невеликі, у східних областях помірні дощі, у східній та північно-східній частині місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах, а 18 жовтня у західних областях 1-6°морозу, на крайньому півдні 2-7° тепла, вдень 3-9° тепла, в Криму 9-15°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

15-16 жовтня у столиці та області часом дощ, вночі 16 жовтня місцями з мокрим снігом (вночі 15 жовтня ще утримається погода без опадів). Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; денна температура знизиться до 5-10°.

17-18 жовтня без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-9°тепла.