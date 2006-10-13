В Івано-Франківську облили фарбою меморіальну дошку провідника ОУН

Напередодні святкування 64-ї річниці утворення Української повстанської армії в Івано-Франківську вчинено акт вандалізму над меморіальною дошкою провідника Організації українських націоналістів Степана Ленкавського.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській організації Конгресу українських націоналістів, меморіальну дошку С.Ленкавського облито білою фарбою.

В офісах правих організацій міста заявляють, що цей акт вандалізму вчинили люди, яким огидне все українське. Проте вони не виключають і суто хуліганських мотивів вчинку.

Правоохоронці розшукують зловмисників.

Довідка УНІАН. С.Ленкавський був активним учасником націоналістичного руху. У липні 1941 року його як одного з ініціаторів проголошення Української держави у Львові заарештували і ув’язнили у концтаборі «Освенцим». У повоєнний час він проживав у Німеччині, де видав чимало наукових праць з теорії українського націоналізму. Після загибелі Степана Бандери очолював провід Організації українських націоналістів.