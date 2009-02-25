Нафтогаз почав видобувати нафту в Єгипті

НАК «Нафтогаз України» почав супутнє видобування нафти в Західній пустелі Єгипту на території блоку Alam El Shawish East (AESE).

Минулого тижня «Нафтогаз» закінчив бурити розвідувальну свердловину, і тепер щодоби отримує приплив нафти дебітом 80 млн. тонн (588 барелів), пише газета «Экономические известия» (№33 від 25 лютого).

Крім того, інтерпретація отриманих геолого-геофізичних матеріалів дала змогу знайти в розрізі свердловини три перспективні горизонти, спільна експлуатація яких, як припускають у «Нафтогазі», дасть змогу збільшити добове видобування у кілька разів.

Подальшу розробку блоку буде зосереджено в його південній частині, де знайдено основні запаси. Тут НАК планує вже 2009 року пробурити три пошукові свердловини (загальні видобуті ресурси - 60 млн. т) і ще дві (з ресурсами по 8 млн. т) у північній частині.

Загалом до другої половини поточного року НАК сподівається вийти на комерційний рівень видобування продукції та почати її реалізацію. Промислове ж видобування, згідно з очікуваннями компанії, має початися на третьому році проекту, а пік максимального видобування - з шостого року.

Спочатку реалізація проекту з видобування сировини в Єгипті відбувалася в рамках держпрограми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів в Україну. За оцінками експертів, щороку на блоці AESE можна отримувати близько 2-2,5 млн. т нафти. Але незабаром питання про збільшення постачання нафти в країну за рахунок єгипетського ресурсу перестали розглядати, зважаючи на відсутність налагоджених транспортних маршрутів.

У прес-службі «Нафтогазу» уточнили, що постачати єгипетську нафту в Україну компанія не планує. А після виходу на комерційний рівень видобування разом з Єгипетською генеральною нафтовою компанією (ЄГНК) буде створено компанію - оператора проекту у вигляді СП. На неї й буде покладено реалізацію видобутого продукту на європейські ринки.

На думку експертів, якщо рівень світових котирувань досягне 40-60 дол. за барель, то видобування в цьому регіоні буде достатньо рентабельним, і експлуатація єгипетської ділянки буде вигідною НАК. За оцінкою ОПЕК, собівартість видобування нафти в Північній Африці становить 30-40 дол. за барель.

Водночас, попри солідні доведені запаси вуглеводнів, частина експертів вважають, що кошти, виручені від реалізації африканської нафти, не стануть структурною частиною доходів «Нафтогазу». Зокрема, на думку директора енергопрограм центру «Номос» Михайла ГОНЧАРА, така співпраця вигідна з погляду диверсифікації бізнесу самій НАК, але навряд чи цей проект дасть змогу компанії отримати суттєвий прибуток і поліпшити своє хистке фінансове становище.

У контексті забезпечення сировиною України, пише видання, було цікаво співпрацювати, наприклад, з «Лукойлом» за схемою заміщення. Зокрема, НАК могла б реалізовувати йому ресурс, що видобувається в Єгипті, отримуючи навзамін постачання його нафти для українських підприємств. Це цілком можливо, оскільки «Лукойл» є одним з найближчих сусідів-нерезидентів з видобування в Єгипті, який уже вісім років успішно експлуатує два блоки на суші (фонд свердловин – більш як 180). Один з них - Мелейя - також розташований у Західній пустелі, і нафта з цієї ділянки йде на світовий ринок через термінал Аль-Хамра.

Довідка УНІАН. Права на пошук, розвідку та розроблення нафтогазових родовищ у Західній пустелі Єгипту на території блоку Alam El Shawish East (AESE) НАК «Нафтогаз України» отримав у грудні 2006 р., підписавши концесійну угоду з Єгипетською генеральною нафтовою компанією.