"Яндекс" спростовує передачу персональної інформації про українців російським спецслужбам

Компанія "Яндекс" спростувала передачу персональної інформації про українських користувачів російським спецслужбам, в чому її підозрює Служба безпеки України.

Про це йдеться в заяві російської IT-компанії, яка ТСН.uа отримав електронною поштою.

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В "Яндексі" переконують, що ні у співробітників, ні у керівництва українського підрозділу компанії не було доступу до персональних даних користувачів.

"Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо сервіси, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені і анонімні. Існують суворі законні процедури, за якими правоохоронні органи можуть звернутися в компанію з вимогою розкрити ті чи інші дані - але на це має бути відповідне рішення суду, і сама компанія повинна визнати його обґрунтованим. Ніякої передачі даних, в якій звинувачують "Яндекс", не було", - заявила компанія.

"Яндекс" відзначає, що буде робити "необхідні юридичні дії" для захисту своєї команди.

Як повідомляв УНІАН, Співробітники Служби безпеки України провели у Києві та Одесі 29 травня санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс».

Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян про яких до РФ передавалася інформація є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління.