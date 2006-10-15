Києво-Могилянська академія відзначає 391-у річницю

16-го жовтня Києво-Могилянська академія відзначає свою 391-у річницю. Проте урочистості в українському храмі науки розпочнуться вже сьогодні святом друкованого слова.

У традиційному ярмарку української книжки візьмуть участь 25 видавництв. А завтра в актовій залі університету зберуться представники студентства та викладацького складу. Після урочистостей відбудеться загальноакадемічне пригощання кулішем та пивом. Хмільний напій тут дозволено пити й продавати всього один раз на рік – у День Академії. Традиційно тут ходитиме своя валюта – "брюх", обмінювати її будуть у спеціальних обмінних пунктах. За неї можна буде купувати й сувенірну продукцію.

5 канал