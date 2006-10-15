У Чернівецькій області міліціонер задушив чоловіка, якому він замовляв ремонтні роботи у себе в господарстві, зокрема перекривати дах.

Як повідомив на прес-конференції начальник управління УМВС у Чернівецькій області, генерал-майор міліції Василь ВАСИЛОВ, вбитого чоловіка виявили 4 жовтня у селі Суховерхів Кіцманського району, а вже 8 жовтня слідча-оперативна група встановила підозрюваного у скоєнні вбивства. За словами В.ВАСИЛОВА, ним виявився працівник міліції, який „29 вересня подав рапорт і 7 жовтня був звільнений з лав міліції”.

Генерал міліції також додав, що за попередніми даними убитий займався будівельними роботами, зловживав алкоголем і впродовж довгого часу не виконував замовлену міліціонером роботу. За висновками експертизи, його смерть настала внаслідок удушення.

„На мою думку, це вбивство з необережності. Однак, остаточні висновки у справі зробить прокуратура”, - додав начальник УМВС Буковини.