Учора в Києві міліція затримала 56 громадян

У суботу під час проведення масових акцій у центральній частині Києва за порушення громадського порядку було затримано 56 громадян, повідомляє ЦОС ГУ МВС у Києві.

З них 25 чоловік затримано за ст.185 Кодексу про адміністративні правопорушення (непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника міліції), 31 - за дрібне хуліганство. Після відповідного оформлення усіх затриманих відпустили, передає ICTV.

Сутичку між представниками різних політичних сил на Хрещатику правоохоронці швидко локалізували і припинили, відзначають у ЦОС. Безпосередньо охорону громадського порядку в столиці забезпечували близько 2 тис. співробітників органів внутрішніх справ.

14 жовтня відзначалася 64-а річниця заснування Української повстанської армії, що воювала за незалежність країни. В зв`язку з цим у Києві пройшли масові акції націонал-патріотичних і лівих сил.

РБК