Одеських рятувальників забезпечили новими гідроциклами (відео)

Допомога прибуде швидше, а купання в морі стане безпечнішим - обіцяють одеські рятувальники. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Раніше туди, де траплялись трагічні випадки на воді, діставалися моторками.

Тепер же рятувальники отримали 8 нових гідроциклів.

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Техніка, на яку витратили 3 мільйони з міського бюджету, готова до роботи, а водолази опанували новий для них вид транспорту.

Свої вміння вони продемонстрували під час показових тренувань.