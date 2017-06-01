Одеських рятувальників забезпечили новими гідроциклами (відео)
15:19, 01 червня 2017Суспільство
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Рятувальники отримали 8 нових гідроциклів.
Одеських рятувальників забезпечили новими гідроциклами
Допомога прибуде швидше, а купання в морі стане безпечнішим - обіцяють одеські рятувальники. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Раніше туди, де траплялись трагічні випадки на воді, діставалися моторками.
Тепер же рятувальники отримали 8 нових гідроциклів.
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Техніка, на яку витратили 3 мільйони з міського бюджету, готова до роботи, а водолази опанували новий для них вид транспорту.
Свої вміння вони продемонстрували під час показових тренувань.
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