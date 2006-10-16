У Києві зіткнулися три автомобілі: 7 постраждалих

У неділю о 16.45 у Голосіївському районі Києва на проспекті 40-річчя Жовтня зіткнулись три легкових автомобілі, внаслідок чого постраждало 7 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві.

Всього за добу на території України зареєстровано 188 ДТП, у яких загинуло 34 особи та 239 - травмовано