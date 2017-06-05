Росія провела раптову перевірку військ біля кордонів України і перекинула підрозділи в Крим

У Міноборони РФ заявили про несподівану перевірку військ біля кордонів України і перекидання підрозділів до окупованого Криму.

Як повідомили УНІАН в Міноборони Росії, за наказом командувача військ Південного військового округу (ПВО) Олександра Дворнікова ряд з'єднань були підняті по тривозі з метою перевірки їх бойової готовності. До перевірки залучено мотострілкові з‘єднання, дислоковані в окупованому Крим, Дагестані, Чечні, Південній Осетії, Ростовській області та Краснодарському краї.

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«З'єднання Південного військового округу, які залучаються до перевірки бойової готовності військ (сил) округу, завершили зосередження в районах призначення і підготовку до практичних дій. Протягом першої доби перевірено тимчасові нормативи і здатність військ до виконання завдань у пунктах постійної дислокації та на маршах », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транспортними літаками 4 армії ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту здійснено перекидання особового складу на дальність понад 1 тисячу кілометрів з Чеченської Республіки, Республіки Дагестан і Ростовської області на полігони Астраханської, Волгоградської областей, Краснодарського краю і окупованого Криму.

Також у відомстві підкреслили, що залізничним транспортом триває перекидання техніки на незнайомі полігони, де підрозділи мають виконувати завдання за призначенням.

«Підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту здійснили марш на відстань понад 200 км, вийшли на полігон «Молькіно» Краснодарського краю і приступили до відпрацювання комплексу навчально-бойових завдань», - сказано в повідомленні.

Всього до практичних дій залучено понад 6,5 тисячі військовослужбовців і близько 1,5 тисячі одиниць військової та спеціальної техніки мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів, а також підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Як повідомляв УНІАН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав головну передумову введення російських військ в Україну.