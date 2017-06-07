В Одесі заарештували чоловіка, якого підозрюють у заволодінні $3 мільйонами коштів громадян

В Одесі заарештовано чоловіка, який підозрюється в заволодінні понад 3 млн доларів коштів громадян. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура спільно з поліцією викрили чоловіка, який переховувався від слідства.

Читайте такожВідома мама п'ятірні з Одеси розлучається з чоловікомЗазначається, що даний громадянин шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілих на загальну суму понад 3 млн дол. Зокрема, він підшукував людей, які могли б надати позику для розвитку прибуткового бізнесу - цегельного заводу.

«Однак кошти він використовував на свій розсуд», - повідомили в прес-службі.

Як пояснили в прокуратурі, наприкінці минулого тижня затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поряд з цим судом визначено розмір застави в сумі 68 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Приморського відділу поліції. Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район міста) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).