На Житомирщині визначились із лауреатами щорічного обласного творчого конкурсу до Дня журналіста

19 журналістів Житомирщини стали лауреатами щорічного обласного творчого конкурсу до Дня журналіста у 2017 році, а ще 8 учасників нагороджені дипломами конкурсу. Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, цьогоріч в конкурсі взяли участь 58 журналістів та 21 засіб масової інформації.

Конкурсні роботи оцінювали члени журі, до якого входять представники друкованих, електронних та інтернет-видань області.

За результатами аналізу публікацій в газетах, інтернет-виданнях, радіо- та телепрограм члени журі, до яких не входять представники облдержадміністрації, визначили переможців конкурсу.

«Журналіст року – лауреат премії імені Василя Земляка»: Світлана Барановська, редактор газети «Іскоростень».

«Журналіст року – лауреат премії імені Василя Остапчука»: Оксана Ковальчук, завідувач відділу філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція».

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«Журналіст року – лауреат премії імені Володимира Киричанського»: Наталія Кулініч, завідувач редакцією художніх програм філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», та Таміла Нестерук, редактор філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»;

«Кращий молодий журналіст»:Денис Войтенко, журналіст газети «Вісті»;Ніна Корецька, журналіст телеканалу «СК1»;Леонід Мацієвський, старший редактор Обласного радіо "Житомирська хвиля";Вікторія Кос, журналіст інформаційно-аналітичного порталу «ЖИТОМИР.today».

«Кращий друкований засіб масової інформації»: лауреат – Новоград-Волинська міськрайонна газета «Лесин Край» – редактор Інна Попович. Дипломант – газета «Поліські новини», редактор Леся Гудзь.

«Краща телепередача»: лауреат – Лідія Нестеренко, журналіст КП КМР ТО «Коростеньмедіа». Дипломант – Анжела Нестерчук, завідуюча редакцією підготовки та випуску студійних програм філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція».

«Краща радіопередача»: лауреат – Сергій Бабський, завідувач відділу публіцистичних програм Обласного радіо «Житомирська хвиля». Дипломант – Олена Слободенюк, старший редактор Обласного радіо «Житомирська хвиля».

«Кращий журналістський матеріал» – із висвітлення актуальних для суспільства тем: Денис Войтенко, журналіст газети «Вісті», Ірина Остапчук, старший редактор філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", Денис Заремський, журналіст Інтернет-порталу «Бердичів. BIZ». Дипломанти – Анастасія Кузьмич, журналіст газети «20 хвилин», Віра Чернець, диктор філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіональна дирекція", Віта Демусь, журналіст Першого житомирського інформаційного порталу.

«Кращий журналістський матеріал» – із висвітлення військово-патріотичної тематики: Олена Чех, редактор газети «Лесин край», Яна Кухарчук, журналіст телеканалу «СК1».

«Кращий журналістський матеріал» – висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: лауреат – Анастасія Кузьмич, журналіст газети «20 хвилин». Дипломант – Валентина Романчук, журналіст газети «Народна трибуна».

«Кращий журналістський матеріал» – за конструктивну критику влади: лауреат – Тарас Боросовський, журналіст газети «20 хвилин». Дипломант –Олена Чех, редактор газети «Лесин край».

«Кращий фоторепортаж»: Андрій Майоров, журналіст газети «Життя і слово».