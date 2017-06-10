"Суд" у Криму на три місяці залишив під вартою "затриманого помилково" громадянина України - адвокат
У кримському СІЗО більш як півроку утримують громадянина України афганського походження, якого співробітники ФСБ Росії затримали під час в'їзду на півострів.
Підконтрольний Кремлю Армянський міський суд Криму продовжив термін тримання під вартою афганця з українським громадянством Кабіра Мохаммада: таким чином, він перебуватиме у СІЗО до 13 вересня 2017 року.
Як передає Крим.Реалії, про це повідомив адвокат затриманого Борис Удовиченко.
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За його словами, у кримському СІЗО понад 6 місяців утримують громадянина України афганського походження, якого співробітники ФСБ Росії затримали під час в'їзду на півострів.
Російська влада хоче екстрадувати Кабіра Мохаммада до Ірану - як нібито особливо небезпечного злочинця, якого давно розшукує Інтерпол. За словами дружини затриманого Оксани Мохаммад, на адмінмежі з Кримом 14 вересня 2016 року російські прикордонники під час перевірки документів заявили, що Інтерпол розшукує за заявою Ірану громадянина Афганістану Ніязі Мохаммад Кабіра сина Абдулатифа, який з листопада 2010 року перебуває в міжнародному розшуку "у справі про шахрайство".
Дружина затриманого стверджує, що її чоловік не бував в Ірані, і має відкриту шенгенську візу, за якою він з сім'єю виїжджав до країн Європи.
Консульство Афганістану в Росії направило до суду Армянська лист, яким підтверджує особу затриманого Мохаммада Кабіра. У відомстві стверджують, що затриманий у Криму не має жодного відношення до згаданої Інтерполом особи.
17 березня у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму розглянули чергову апеляцію на рішення про запобіжний захід Кабіру Мохаммаду, рішення про тримання під вартою залишили в силі. Правозахисники повідомляють, що в СІЗО він переніс другий інсульт і потребує медичної допомоги.
За твердженням Кримської правозахисної групи, Мохаммад Кабір проживає в Україні з 1986 року, закінчив медичний інститут в Донецьку, мав посвідку на проживання. У 2012 році Кабір отримав українське громадянство. Сім'я проживає в Борисполі Київської області. В Афганістані він і його родичі мають сімейний бізнес, тому час від часу Кабір літав до Афганістану.
Коментарі російських силовиків з приводу затримання громадянина України Мохаммада Кабіра на даний момент відсутні.