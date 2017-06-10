"Суд" у Криму на три місяці залишив під вартою "затриманого помилково" громадянина України - адвокат

Підконтрольний Кремлю Армянський міський суд Криму продовжив термін тримання під вартою афганця з українським громадянством Кабіра Мохаммада: таким чином, він перебуватиме у СІЗО до 13 вересня 2017 року.

Як передає Крим.Реалії, про це повідомив адвокат затриманого Борис Удовиченко.

Читайте такожУ Криму окупанты до 7 серпня продовжили арешт Захтею, обвинуваченому в підготовці "диверсій"

За його словами, у кримському СІЗО понад 6 місяців утримують громадянина України афганського походження, якого співробітники ФСБ Росії затримали під час в'їзду на півострів.

Російська влада хоче екстрадувати Кабіра Мохаммада до Ірану - як нібито особливо небезпечного злочинця, якого давно розшукує Інтерпол. За словами дружини затриманого Оксани Мохаммад, на адмінмежі з Кримом 14 вересня 2016 року російські прикордонники під час перевірки документів заявили, що Інтерпол розшукує за заявою Ірану громадянина Афганістану Ніязі Мохаммад Кабіра сина Абдулатифа, який з листопада 2010 року перебуває в міжнародному розшуку "у справі про шахрайство".

Дружина затриманого стверджує, що її чоловік не бував в Ірані, і має відкриту шенгенську візу, за якою він з сім'єю виїжджав до країн Європи.

Консульство Афганістану в Росії направило до суду Армянська лист, яким підтверджує особу затриманого Мохаммада Кабіра. У відомстві стверджують, що затриманий у Криму не має жодного відношення до згаданої Інтерполом особи.

17 березня у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму розглянули чергову апеляцію на рішення про запобіжний захід Кабіру Мохаммаду, рішення про тримання під вартою залишили в силі. Правозахисники повідомляють, що в СІЗО він переніс другий інсульт і потребує медичної допомоги.

За твердженням Кримської правозахисної групи, Мохаммад Кабір проживає в Україні з 1986 року, закінчив медичний інститут в Донецьку, мав посвідку на проживання. У 2012 році Кабір отримав українське громадянство. Сім'я проживає в Борисполі Київської області. В Афганістані він і його родичі мають сімейний бізнес, тому час від часу Кабір літав до Афганістану.

Коментарі російських силовиків з приводу затримання громадянина України Мохаммада Кабіра на даний момент відсутні.