"Звалилися скріпи": мешканці "ДНР" масово цікавляться біометричними паспортами - журналіст
За словами журналіста, наплив бажаючих отримати біометричні паспорти досить великий.
В соцмережі «Вконтакте» жителям окупованої частини Донецької області пропонують швидко за хабар оформити українські біометричні паспорти.свв
Про це повідомляє донецький журналіст Денис Казанаский на своїй сторінці в Facebook.
«Настало 11 червня, і в ДНР звалилися скріпи. В забороненому "Вконтактике", як гриби, множаться групи, що пропонують швидко за хабар оформити українські біометричні паспорти», – пише журналіст.
За його словами, наплив бажаючих також досить великий. «Причому люди в основному цікавляться, як оформити паспорт без виїзду на підконтрольну територію, але тут біда - виїзд необхідний, щоб пройти дактилоскопію», – зазначив Казанський.
До свого посту журналіст прикріпив скріншоти, що підтверджують існування незаконних пропозицій для жителів окупованої території.
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Як повідомляв УНІАН, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.
Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні паспорти, перебувати і вільно пересуватися по країнах Європи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.