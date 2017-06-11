"Звалилися скріпи": мешканці "ДНР" масово цікавляться біометричними паспортами - журналіст

В соцмережі «Вконтакте» жителям окупованої частини Донецької області пропонують швидко за хабар оформити українські біометричні паспорти.свв

Про це повідомляє донецький журналіст Денис Казанаский на своїй сторінці в Facebook.

«Настало 11 червня, і в ДНР звалилися скріпи. В забороненому "Вконтактике", як гриби, множаться групи, що пропонують швидко за хабар оформити українські біометричні паспорти», – пише журналіст.

За його словами, наплив бажаючих також досить великий. «Причому люди в основному цікавляться, як оформити паспорт без виїзду на підконтрольну територію, але тут біда - виїзд необхідний, щоб пройти дактилоскопію», – зазначив Казанський.

До свого посту журналіст прикріпив скріншоти, що підтверджують існування незаконних пропозицій для жителів окупованої території.

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Як повідомляв УНІАН, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні паспорти, перебувати і вільно пересуватися по країнах Європи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.