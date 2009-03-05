Кабмін затвердив порядок здешевлення кредитів для АПК

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання в 2009-2013 рр. бюджетних коштів, які прямують на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

Текст відповідної постанови (№153 від 26 лютого 2009 року) опублікований на сайті уряду.

Порядок визначає механізм використання в 2009-2013 роках передбачених у державному бюджеті коштів, які прямують на часткову компенсацію процентної ставки на залучені підприємствами агропромислового комплексу у банках коротко-, середньо- і довгострокові кредити, а також короткострокові кредити, залучені в кредитних союзах.

Короткостроковими є кредити, які залучені не більше ніж на 12 місяців, середньостроковими – від 12 до 36 місяців, довгостроковими – від 36 до 60 календарних місяців.

Розмір компенсації по кредитах і напрямках використання залучених кредитів затверджує щороку Кабмін з урахуванням обсягів бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті, і пріоритетів розвитку агропромислового комплексу за поданням Мінагрополітики. При цьому напрямки використання залучених кредитів, за якими надається компенсація, можуть у разі потреби доповнюватися.

Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам АПК, які залучили коротко-, середньо- і довгострокові кредити в національній та іноземній валюті. При цьому компенсація по кредитах, залучених в іноземній валюті, надається лише у разі наявності в позичальника зовнішньоекономічного договору на закупівлю техніки та устаткування іноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Україні, згідно із затвердженим Кабінетом міністрів України переліком, а також племінної худоби. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається, виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування плати за кредит.

Компенсація надається позичальникам щомісяця з урахуванням суми фактично сплачених відсотків за відповідний період.

Компенсація за коротко-, середньо- і довгострокові кредити здійснюється з 1 січня по 31 грудня цього року.