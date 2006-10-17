Кияни можуть чекати опалення ще 12 днів

За правилами КМДА від 7 жовтня 1992 року про підготовку і проведення опалювального сезону, на запуск опалювальних систем міським службам надається 12 днів, повідомили в департаменті громадських зв’язків АК "Київенерго".

У той же час, за даними начальника служби обліку ВАТ "Київгаз" Ольги Єременко, споживання газу населенням за останні 2 тижні, коли температура трималася на рівні 10 градусів, збільшилося на 10-15%. В результаті щодобова перевитрата палива становила 100 тис. куб. газу, а це 45 тис. гривень.

У випадку, якщо КМДА буде підключати опалення 10-12 днів кияни додатково спалять мільйон кубометрів газу за фіксованою для населення ціною 500 тис. гривень. Важко підрахувати, на скільки збільшиться споживання електроенергії, тому що кількість бажаючих обігріти своє житло за допомогою обігрівачів стрімко зросте.

За даними газети "Сегодня", на 16 жовтня в Києві не підключено до опалення жодного житлового будинку. Енергетики закінчують підключати до опалення дитячі садки, школи, лікарні.

За даними Гідрометцентру в Україну рухаються арктичні повітряні маси з півночі Росії, які вже найближчим часом викличуть похолодання до -4 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що згідно з нормативами, опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.

У 2005 році опалювальний сезон почався 15 жовтня.

Корреспондент з посиланням на Главред