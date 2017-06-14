У "ДНР" з'явилися пункти переказу грошей на неокуповані території – ІС
Перекази грошових коштів з «лднр» здійснюються на картки українських банків.
Як стало відомо групі "Інформаційний спротив", з червня ц. р. в Донецьку та інших н. п., що перебувають під контролем «днр», почали діяти пункти щодо здійснення переказів грошових коштів між окупованими територіями і Україною.
Перекази грошових коштів з «лднр» здійснюються на картки українських банків, мінімальна вартість переказу становить 500 грн., відсоток від здійсненої операції становить 10% від суми.
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Наприклад, у Донецьку один з пунктів щодо здійснення подібних операцій знаходиться у приміщенні колишнього торгового центру «Ашан» (р. Донецьк, розташований на об'їзній дорозі, в даний час називається «Сигма Ленд»).