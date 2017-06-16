У центрі Києва 18 червня тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням Маршу рівності

18 червня з 6:00 до 14:00 у центральній частині столиці тимчасово обмежать рух транспортних засобів у зв’язку з проведенням Маршу Рівності.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, підписане відповідне розпорядження КМДА № 716.

Так, тимчасово заборонять рух на вул. Володимирській (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до вул. Льва Толстого), вул. Льва Толстого (на відрізку від вул. Тарасівської до площі Льва Толстого), вул.

Антоновича (на відрізку від вул. Саксаганського до вул. Льва Толстого), вул. Великій Васильківській (на відрізку від вул. Саксаганського до вул.

Павла Скоропадського), вул. Пушкінській (на відрізку від б-р Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого), на б-р Тараса Шевченка (на відрізку від Бессарабської площі до вул. Леонтовича в обох напрямках).

На цей період будуть внесені зміни і в маршрути руху міського наземного пасажирського транспорту, шлях курсування якого проходить у місцях проведення заходу.

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18 червня (орієнтовно з початку руху громадського транспорту до 14:00) у центральній частині міста змінять роботу тролейбуси №№ 5, 8, 9, 17, 93Н і автобуси №№ 20, 24, 114, 118.

Так, тролейбуси №№ 5, 8, 9, 17 курсуватимуть від вул. Білицької, вул.

Смілянської, аеропорту «Київ», пл. Космонавтів до б-р Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – за схемою: вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі – за діючою трасою.

Автобуси № 20 курсуватимуть від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за діючим маршрутом, далі так: вул. Саксаганського – вул.

Антоновича, потім у напрямку ж/м Корчувате за діючим маршрутом.

Автобуси № 24 курсуватимуть від Національного музею історії України в II світовій війні до вул. Володимирської за діючим маршрутом, далі – так:

вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул.

Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул.

Хрещатик, потім – за діючою трасою.

Автобуси № 114 курсуватимуть від вул. Милославської до вул.

Володимирської за діючою трасою, далі – за схемою: вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул.

Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул.

Хрещатик, далі – за діючою трасою.

Автобуси № 118 курсуватимуть від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі так: вул. Хрещатик – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – пров. Політехнічний – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна, далі – за діючим маршрутом.

Останнє відправлення тролейбусів № 93Н від зупинки «ст. м. «Площа Льва Толстого» відбудеться о 5:50.

Варто зауважити, що під час проведення заходу можливе тимчасове короткочасне закриття станцій метрополітену «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».

Як повідомляв УНІАН, на 18 червня у Києві заплановано проведення Маршу рівності, організатори очікують на участь до 5 тисяч осіб.